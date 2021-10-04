Турецкая Havelsan завершила первый этап испытаний нового беспилотного летательного аппарата BAHA, который разработан на основе концепции «цифрового подразделения» и способен совершать вертикальные взлет и посадку, сообщило агентство Anadolu.

По словам заместителя гендиректора компании Мухиттина Солмаза, за тестированием этого БПЛА в различных условиях наблюдали представители оборонных структур. Результаты испытаний и пожелания заказчиков будут учтены при дальнейшем совершенствовании дрона.

«BAHA разработан с целью проведения разведки и патрулирования. Для управления несколькими беспилотниками достаточно одного оператора. Наша цель – протестировать одновременно 20-30 БПЛА. Надеемся на успех алгоритма «роя» уже в середине 2022 года», – отметил он.

При этом Мухиттин Солмаз пояснил, что новый этап полевых испытаний намечен на начало следующего года.

Вес BAHA составляет 30 килограммов, он способен нести груз весом в 5 килограммов. Дрон может выполнять задачи в облачную погоду, в том числе в автономном режиме. Алгоритм «роя» позволяет задействовать синхронно несколько БПЛА в связке.

Расчетная высота работы БПЛА – более 2 километров, при поддержке наземной станции дрон преодолевает расстояние до 10 километров.

Как писал ранее TRT на русском, на промышленной ярмарке в Эскишехире летом 2021-го турецкие инженеры компаний UAVERA и Coşkunöz Defense and Aviation показали военным новый БПЛА, который может занять полноценное место в составе палубного авиакрыла. Турецкий беспилотник работает за счет электрического двигателя, который исключает необходимость длинной взлетно-посадочной полосы или морской катапульты для придания импульса стартующему с борта корабля аппарату. Для его взлета или приземления достаточно небольшой площадки 5x5 м.