В Саратове против инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) – он майнил криптовалюту прямо в здании местного МВД, следует из сообщения на сайте Следственного комитета по Саратовской области.

Гаишник установил в неиспользуемом техническом помещении два электронных устройства для добычи криптовалюты и подключил их к электросети. С декабря 2020 по июль 2021 года за электричество переплатили 231 тысячу рублей.

Майнера выявили сотрудники органов собственной безопасности регионального ГУ МВД. По делу проводятся следственные действия и «закрепление доказательств». Максимальное наказание, которое грозит полицейскому – четыре года лишения свободы.

В июле следственные органы СК по Татарстану возбудилиуголовное дело против двух сотрудников «Метроэлектротранса», которые майнили криптовалюту на работе. По версии следствия, 40-летний главный инженер и 32-летний директор службы энергохозяйства наземного транспорта «Метроэлектротранса» подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.