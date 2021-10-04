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Российский гаишник майнил криптовалюту прямо на работе
Против инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий
Российский гаишник майнил криптовалюту прямо на работе
Российский гаишник майнил криптовалюту прямо на работе / Others
4 октября 2021 г.

В Саратове против инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) – он майнил криптовалюту прямо в здании местного МВД, следует из сообщения на сайте Следственного комитета по Саратовской области.

Гаишник установил в неиспользуемом техническом помещении два электронных устройства для добычи криптовалюты и подключил их к электросети. С декабря 2020 по июль 2021 года за электричество переплатили 231 тысячу рублей.

Майнера выявили сотрудники органов собственной безопасности регионального ГУ МВД. По делу проводятся следственные действия и «закрепление доказательств». Максимальное наказание, которое грозит полицейскому – четыре года лишения свободы.

В июле следственные органы СК по Татарстану возбудилиуголовное дело против двух сотрудников «Метроэлектротранса», которые майнили криптовалюту на работе. По версии следствия, 40-летний главный инженер и 32-летний директор службы энергохозяйства наземного транспорта «Метроэлектротранса» подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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