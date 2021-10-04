Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Киногруппа стартует 5 октября для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Трех членов экипажа, а также артистов-дублеров согласовывала госкомиссия под председательством генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который также выступает одним из продюсеров картины.

Это первый подобный случай в истории мирового кинематографа. «Роскосмос» опередит NASA и SpaceX, которые собирались отправить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» намечен на 5 октября с космодрома Байконур, а стыковка с российским сегментом МКС – спустя два витка после выхода на целевую орбиту.

Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 – 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС – не менее 12 суток.