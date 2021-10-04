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Огромный торнадо в Турции словно портал в небеса
В Турции сняли на видео огромный торнадо на побережье Средиземного моря. Вихри образовались после сильных осадков в провинции. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. По данным Государственной метеорологической службы Турции, с 1980 по 2013 год по всей стране зарегистрировано в общей сложности 59 торнадо. #торнадо #турция #trtнарусском #природа #буран
Огромный торнадо в Турции словно портал в небеса / Others
4 октября 2021 г.
Истории
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