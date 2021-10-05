Узбекистан вошел в список наиболее привлекательных мест для путешествий по версии британской газеты The Times.

Республика заняла пятую строчку рейтинга, выше нее оказались Австралия, Индия, река Меконг и знаменитые фьорды Норвегии. Издание отмечает всемирно известную архитектуру Узбекистана, которая передает романтику древнего Шелкового пути, упоминается также богатый музеями и советской архитектурой город Ташкент.

Особое внимание уделяется крупным туристическим городам: Самарканду, где украшенные голубой плиткой медресе на площади Регистан представляют собой «древнее чудо света», Бухаре с ее туманными улочками каламинового оттенка, которые по цветовой гамме гармонируют «с красками пустыни», и Хиве – ее 1500-летняя исламская архитектура настолько хорошо сохранилась, что вполне может стать «фоном для блокбастера».

В Узбекистане действует безвизовый режим, что делает привлекательной страну для читателей издания, которые хотят открыть для себя что-то необычное, заключили авторы материала.

Как писал ранее TRT на русском, первая частная пассажирская авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запустила в августе этого года чартерные рейсы по направлению Ташкент–Москва–Ташкент. В планах авиаперевозчика полеты в Стамбул, Анкару, Дубай, Джидду, Медину, Санкт–Петербург и Алматы.

Qanot Sharq создана в 1998 году и занималась грузовыми и пассажирскими перевозками. С 2003 по 2012 год, арендовав самолеты Ил–76 у государственной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», перевозчик выполнял собственные чартерные рейсы. С 2021 года компания возобновила авиаперелеты за рубеж.