Укрепление партнерских отношений между Анкарой и Варшавой гарантирует мир и процветание в регионе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Столпы стратегического партнерства наших стран – наличие решимости к развитию двусторонних отношений, прочные союзнические узы и общность ценностей», – цитирует главу турецкого МИД польская газета Dziennik Gazeta Prawna.

По словам главы турецкой дипломатии, Турция и Польша осознают значимость союзничества и трансатлантических связей в рамках НАТО. Лучшим примером солидарности двух государств и их приверженности принципу концепции «Всеобъемлющей безопасности на 360 градусов» стала отправка в нынешнем году самолетов ВВС Турции на базу Мальборк по линии НАТО.

Министр также отметил взаимодействие двух стран в трехстороннем формате «Турция-Польша-Румыния». Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара «с удовлетворением наблюдает» за региональным сотрудничеством, в частности за реализацией проекта «Три моря», инициированного Польшей и направленного ​​на укрепление связей в энергетической, транспортной и других областях в районах Черного, Адриатического и Балтийского морей.

«Турция готова внести вклад в эти проекты. Мы полны решимости и далее укреплять отношения с Польшей на позитивной основе взаимных интересов и дружбы», – указал Мевлют Чавушоглу.

В мае 2021-го министерство национальной обороны Польши объявилоо подписании контракта на закупку для Вооруженных сил страны 4 комплектов ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 класса MALE турецкого производства – в состав каждого комплекса входят шесть БПЛА, писал TRT на русском. Также будут поставлены мобильные станции управления, РЛС, тренажеры и запасные части. Соглашение также предусматривает поставку ракет MAM-L и MAM-C с лазерным наведением и учебных боеприпасов. Первый комплект ударного беспилотника поступит на вооружение ВС Польши в 2022 году, полностью договоренности будут выполнены к концу 2024 года.