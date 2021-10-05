Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО бывшего министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева, известного как Ташкент, сообщает «Коммерсант».

Защита Тимофеева обжаловала решение Пресненского суда, который продлил ему срок пребывания под арестом. Адвокаты указали, что экс-министр не может ни на кого оказать давление и не собирается скрываться от следствия, в том числе потому, что Украина объявила его в международный розыск. Однако апелляционная инстанция прислушалась к доводам Следственного комитета: представители ведомства заподозрили, что в случае освобождения Тимофеев может помешать расследованию, поскольку имеет личные связи в государственных и правоохранительных органах.

Как заявили в Мосгорсуде, мера пресечения «экс-министру» сепаратистов самопровозглашенной ДНР прежде всего избрана «в целях недопущения с его стороны какого-либо воспрепятствования производству по делу».

Дело в отношении Ташкента было заведено в апреле 2021 года, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). По нему также проходит бизнесмен Игорь Сосновский, бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова. Следствие считает, что Тимофеев и Сосновский обещали освободить от уголовной ответственности бывшего гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака. Шпак объявлен в международный розыск, в 2019 году его заочно арестовали, обвинив в участии в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд рублей. Сейчас он находится за границей.

По данным Следственного комитета, с лета 2020 года Тимофеев и Сосновский несколько раз связывались со Шпаком и обещали решить проблемы бизнесмена. Обвиняемые предлагали за $500 тысяч организовать отправку письма от имени директора ФСБ Александра Бортникова к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, после которого расследование дела бизнесмена было бы передано от МВД к контрразведке. Затем еще за $4,5 млн они обещали добиться прекращения уголовного преследования Шпака.

Сосновский был задержан в апреле в Москве, после того как получил от представителя Шпака помеченные спецраствором $15 тысяч и муляж $485 тысяч. Экс-советника украинского чиновника арестовали, он признал вину и назвал Тимофеева своим сообщником.

Как писалранее TRT на русском, суд Праги вынес заочно приговор чешскому наемнику Иржи Урбанеку под позывным «Бегемот», который воевал в Украине в составе пророссийских вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР. Осужденный проведет 20 лет в колонии строгого режима. Его признали виновным в том, что он был членом террористической группы, а также совершил теракт. Иржи Урбанек и его приятель Павел Ботка (позывной «Кавказ») до приезда в Донбасс работали телохранителями у кипрских мафиозных кланов и торговцев алмазами в Африке. В Чехии у Урбанека уже 13 судимостей – в основном за кражи автомобилей и преступления против собственности.