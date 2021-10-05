Американская компания SAFE Boats International получила контракт на проектирование, строительство и оснащение шести патрульных катеров типа Mark VI для военно-морских сил Украины на сумму около $85 млн, сообщается на сайте Пентагона.

Работы по сборке катеров должны быть завершены к марту 2025 года. Правительство США также сохраняет опцию по предоставлению украинским ВМС еще двух катеров.

Контракт должен полностью финансироваться правительством США в счет средств, выделяемых Украине по программам помощи Building Partner Capacity (BPC) в 2020 финансовом году ($43,7 млн) и военной помощи Foreign Military Financing (FMF) в 2021 финансовом году ($40,55 млн).

США одобрили поставку Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним в июле 2020 года. Шесть из них планировалось поставить в рамках оказания помощи США Киеву в сфере безопасности, а остальные Украина сможет приобрести за счет средств оборонного бюджета страны.

Mark VI – тип патрульных катеров военно-морских сил США. Судна предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры и прибрежных вод. Украина может стать первой страной после самих США, у которой будет на вооружении Mark VI.