Российские наемники допустили в ходе участия в конфликте многочисленные нарушения прав человека, часть из которых может быть квалифицирована как военные преступления или преступления против человечности. К таким выводам пришла работавшая в Ливии под эгидой совета ООН по правам человека независимая расследовательская миссия, пишет Reuters.

В распоряжении агентства оказался доклад, который официально миссия представит в Женеве 7 октября. Авторы документа составили также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершенные преступления, однако он пока остается засекреченным. Миссия утверждает, что российские наемники из ЧВК «Вагнера», поддерживающие в ливийском конфликте самопровозглашенного фельдмаршала Халифу Хафтара, пытали и расстреливали пленных, устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Наемники оставили при отступлении планшет, содержащий информацию о минных полях.

В августе русская служба BBC раскрыла данные о масштабах операций ЧВК «Вагнера» в Ливии. Журналисты издания получили доступ к упомянутому в докладе ООН планшету и документам, которые предположительно принадлежали ​наемнику из России. В планшете оказались разведданные и военные карты, инструкции по изготовлению взрывных устройств и документ с заявкой на технику, которая есть только у российской армии. С сентября 2019 года по июль 2020 года в Ливии одновременно находилось до тысячи наемников ЧВК «Вагнер», сообщил источник BBC. Многие из них ранее уже успели повоевать в Донбассе на стороне сепаратистов.

Боевики ЧВК «Вагнера» неоднократно участвовали в пытках и убийствах за пределами Ливии, в частности в тех странах, где они продолжают действовать. Так, согласно расследованиям Международного французского радио (RFI), которое ссылается на рассказы местных жителей и документы рабочей группы ООН, наемники из России, которые воевали на стороне правительственной армии в Центральноафриканской Республике и которых российская власть называет «гражданскими инструкторами», обвиняются в грабеже, изнасилованиях и убийствах. Во внутренних отчетах представителей ООН упомянуты 26 внесудебных казней, 5 изнасилований, а также 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы, совершенных армией ЦАР совместно с российскими наемниками (или только одними россиянами) в период с 1 января по середину апреля 2021 года.

Ранее TRT на русском писал, что 26 сентября глава МИД России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН неожиданно признал, что власти Мали обратились к российской ЧВК по вопросу борьбы с террористами, а Москва якобы не имеет к этому какого-либо отношения. При этом шеф российской дипломатии акцентировал внимание на том, что эта деятельность осуществляется на законной основе, а власти Мали были вынуждены обратиться за помощью к иностранным специалистам потому, что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент. Между тем, этому выступлению предшествовали многочисленные заявления министров обороны и иностранных дел Франции и Германии, которые четко дали понять – местное правительство в Мали взаимодействует именно с официально не существующей ЧВК «Вагнер».