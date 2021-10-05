ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Какая связь между иранскими грузовиками и учениями возле границ Азербайджана?
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал военные учения на границе, которые Тегеран начал после того, как азербайджанские правоохранители пресекли незаконный въезд иранских грузовиков на территорию Карабаха, контролируемую российскими миротворцами. #Азербайджан #Иран #trtнарусском #учения
Какая связь между иранскими грузовиками и учениями возле границ Азербайджана? / Others
5 октября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us