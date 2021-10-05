Какая связь между иранскими грузовиками и учениями возле границ Азербайджана?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал военные учения на границе, которые Тегеран начал после того, как азербайджанские правоохранители пресекли незаконный въезд иранских грузовиков на территорию Карабаха, контролируемую российскими миротворцами. #Азербайджан #Иран #trtнарусском #учения