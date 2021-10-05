Сирийский диктатор Башар Асад одобрил передачу Ирану 40 государственных промышленных предприятий страны, заявил известный сирийский оппозиционер, предприниматель, сын бывшего министра обороны Мустафы Тласа – Фирас Тлас, сообщает агентство Anadolu.

Ряд компаний, принадлежащих иранскому правительству либо Корпусу стражей исламской революции (КСИР), возьмут на себя управление рядом крупных промышленных объектов Сирии. Речь идет о порядка 40 предприятиях», – заявил Тлас, последние годы проживающий в эмиграции, но по-прежнему обладающий доступом к чувствительной информации благодаря источникам из окружения Асада.

Он отметил, что процесс смены владельца компаний координирует Лина Киная, назначенная 30 сентября заместителем госминистра в правительстве Башара Асада.

«Иранские делегации уже побывали на ряде промышленных объектов Сирии, которые будут переведены в их ведение. Кроме того, иранский посол совершает поездки в регионы Сирии, чтобы продемонстрировать доминирование Ирана в сирийской экономике. Дипломат уже побывал в провинциях Алеппо, Хомс и Тартус, а также посетил Торгово-промышленные палаты в Дамаске», – утверждает Тлас.

Иран последовательно наращивает свое влияние в Сирии, фактически превращая сирийскую власть в свою марионетку. В августе стало известно о состоявшейся в Дамаске встрече иранцев и представителей сирийских племен, на которой обсуждались нюансы перехода ряда кланов под крыло Тегерана. Ирану на этом направлении активно противодействует РФ – Москва желает ограничить роль Тегерана в сирийской политической жизни и не допустить укрепления роли Ирана на политической арене Сирии.