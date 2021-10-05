ПОЛИТИКА
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Башар Асад одобрил передачу Ирану 40 госпредприятий Сирии
Режим Асада одобрил передачу Тегерану 40 государственных промышленных предприятий страны, заявил сирийский оппозиционер Фирас Тлас. Процесс смены владельца компаний координирует Лина Киная, назначенная заместителем госминистра в правительстве Дамаска
Башар Асад одобрил передачу Ирану 40 госпредприятий Сирии
Башар Асад одобрил передачу Ирану 40 госпредприятий Сирии / Others
5 октября 2021 г.

Сирийский диктатор Башар Асад одобрил передачу Ирану 40 государственных промышленных предприятий страны, заявил известный сирийский оппозиционер, предприниматель, сын бывшего министра обороны Мустафы Тласа – Фирас Тлас, сообщает агентство Anadolu.

Ряд компаний, принадлежащих иранскому правительству либо Корпусу стражей исламской революции (КСИР), возьмут на себя управление рядом крупных промышленных объектов Сирии. Речь идет о порядка 40 предприятиях», – заявил Тлас, последние годы проживающий в эмиграции, но по-прежнему обладающий доступом к чувствительной информации благодаря источникам из окружения Асада.

Он отметил, что процесс смены владельца компаний координирует Лина Киная, назначенная 30 сентября заместителем госминистра в правительстве Башара Асада.

«Иранские делегации уже побывали на ряде промышленных объектов Сирии, которые будут переведены в их ведение. Кроме того, иранский посол совершает поездки в регионы Сирии, чтобы продемонстрировать доминирование Ирана в сирийской экономике. Дипломат уже побывал в провинциях Алеппо, Хомс и Тартус, а также посетил Торгово-промышленные палаты в Дамаске», – утверждает Тлас.

Иран последовательно наращивает свое влияние в Сирии, фактически превращая сирийскую власть в свою марионетку. В августе стало известно о состоявшейся в Дамаске встрече иранцев и представителей сирийских племен, на которой обсуждались нюансы перехода ряда кланов под крыло Тегерана. Ирану на этом направлении активно противодействует РФ – Москва желает ограничить роль Тегерана в сирийской политической жизни и не допустить укрепления роли Ирана на политической арене Сирии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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