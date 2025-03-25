ПОЛИТИКА
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Нидерланды удвоят армию
К 2030 году численность состава нидерландских вооруженных сил запланировали увеличить до 100 тыс. человек
Нидерланды удвоят армию
/ Public domain
25 марта 2025 г.

Госсекретарь Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман представил план по резкому расширению вооруженных сил страны. К 2030 году численность армии планируется увеличить до 100 тыс. человек, а в случае кризиса — масштабировать до 200 тыс., говорится в документе, направленном в парламент 24 марта.

В настоящий момент в армии служат 43 тыс. профессиональных военных, 24 тыс. гражданских сотрудников и около 8 тыс. резервистов. Для привлечения новых бойцов предлагаются нестандартные меры: год добровольной службы для молодежи, упрощенные медкомиссии и курсы устойчивости длительностью 10–12 недель. На эти цели ежегодно будет выделяться дополнительно 260 млн евро.

Тейнман подчеркнул, что возвращение к призыву пока не рассматривается, однако акцент сделан на гибкости, резерве и оперативной подготовке.

Несмотря на эти амбиции, голландская армия сталкивается с нехваткой инструкторов, казарм и техники. Согласно докладу НАТО от 2024 года, в случае полномасштабного конфликта Нидерланды смогут вести боевые действия не более месяца.

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