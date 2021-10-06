Холдинг TAV Airports, осуществляющий операционную деятельность в аэропорту Алматы, готов вкладывать новые инвестиции в регион Центральной Азии, а также реализовывать проекты в странах Африки и Балканского полуострова, заявил агентству Anadolu глава правления Сани Шенер.

TAV Airports является бенефициарным собственником акций аэропорта крупнейшего города Казахстана и связанных с ним предприятий, предоставляющих услуги по поставке топлива и кейтерингу. В 2020 году холдинг TAV Airports приобрел 100% акций аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Сумма сделки составила $415 млн. Воздушная гавань Казахстана стала 15-м аэропортом в глобальной сети TAV.

«Аэропорт Алматы – первый проект нашей компании в Центральной Азии, что открыло для нас новые возможности в этом регионе. Мы рассматриваем и другие инвестиционные проекты в Центральной Азии. Соответствующие переговоры уже ведутся в странах региона», – сказал Шенер.

Сани Шенер сообщил, что холдинг TAV Airports намерен также продвигать проекты на Балканах и в Африке: «Есть тендеры, за которыми мы внимательно следим, подаем заявки, получаем положительные отклики. Мы осознаем свои возможности и действуем соразмерно потенциалу».

Глава правления выразил уверенность в том, что активный рост TAV Airports продолжится вместе с расширением работы аэропорта Алматы: «Я верю в то, что проект аэропорта Алматы окажет положительное воздействие и на курс акций холдинга». Еще в 2019 году 85% акций TAV Airports контролировались иностранными инвесторами, но за последние два года этот показатель снизился до 60%, указал глава правления холдинга.

Сани Шенер также обозначил сроки восстановления сектора гражданской авиации на фоне пандемии COVID-19. «На данный момент масштабы пассажиропотока в аэропортах находятся на уровне 55% от показателя 2019 года. По прогнозам международных структур, в 2022 году сектор восстановится на 80% от уровня 2019 года. Масштабы пассажиропотока 2019 года удастся достигнуть лишь к 2023-24 годам», – отметил Шенер.

Компания TAV Airports Holding создана в 1997 году группой компаний Tepe и Akfen. Компания управляет терминалами в Грузии, Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP (Paris Airports) оперирует в 40 аэропортах в мире. Заместитель гендиректора TAV Airports Серкан Каптан после покупки аэропорта в Алматы указывал, что к 2022 году здесь появится новый терминал для международных перелетов стоимостью $200 млн. Он также обещал сохранить рабочие места казахстанских сотрудников аэропорта.

Несмотря на негативное влияние пандемии COVID–19 на мировую экономику, по итогам 2020 года Казахстан продемонстрировал наибольший прирост объема чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди 17 стран с переходной экономикой и 34 стран, не имеющих выхода к морю.

На фоне сокращения их общего объема во всем мире более чем на одну треть, до самого низкого показателя с 2005 года, в Казахстан поступило на 34,9% больше чистых ПИИ, чем годом ранее. Такие данные привело министерство иностранных дел республики, ссылаясь на «Всемирный доклад по инвестициям» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Согласно докладу, в минувшем году объем чистых ПИИ в глобальной экономике сократился на 35%, составив в общей сложности $1 трлн, что является самым низким показателем за последние 16 лет.

Коронавирусный кризис оказал особенно сильное негативное влияние в данном отношении на страны с переходной экономикой. По прогнозам экспертов ЮНКТАД, восстановление потоков ПИИ в этой группе стран ожидается лишь в 2022 году.

В то же время, по данным ЮНКТАД, благодаря проведению структурных реформ и реализуемой правительством страны политике в сфере привлечения инвестиций, в Казахстане отмечен наибольший рост притока чистых ПИИ среди стран с переходной экономикой и стран, не имеющих выхода к морю. Рост обеспечен за счет инвестиций в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, транспорт, телекоммуникации, финансовая деятельность, энергетика, горнодобывающий комплекс.

Общий объем чистого притока прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой в прошлом году составил $24 млрд, в Казахстане – $3,9 млрд. Этот показатель больше только в России.

Аналогичный рейтинг был составлен и среди стран, не имеющих выхода к морю, среди которых чистый приток прямых инвестиций достиг $15,4 млрд. В этой группе стран по объему чистых ПИИ Казахстан занял первое место.

Данные доклада ЮНКТАД показывают, что на фоне негативного влияния пандемии на глобальную экономику в Казахстане сохраняются благоприятные условия для иностранных инвесторов.

По прогнозам экспертов ЮНКТАД, рост притока прямых иностранных инвестиций в 2021 году составит в среднем 10-15% по миру и 5-20% в развивающихся странах.

В феврале посол Казахстана в Анкаре Абзал Сапарбекулы отмечал, что Анкара и Нур-Султан нацелены на увеличение товарооборота в долгосрочной перспективе до $10 млрд – в 2020 году объем торговли между странами оценивался в $3 млрд.