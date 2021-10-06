В городе Кортленд в штате Алабама начало работать предприятие по производству гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A в рамках программы Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), а также гиперзвуковых систем для ВМС и армии США, сообщила корпорация Lockheed Martin.

На предприятии корпорации Ракетное сборочное здание 4 (Missile Assembly Building 4 - MAB 4) до донца следующего года планируется произвести не менее 12 первых гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW для ВВС США.

При этом ракеты пока не прошли ни одного успешного испытания. В 2021 году были предприняты две попытки тестового запуска с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии. В апреле ракета не отделилась от самолета, а в июле – не сработал ускоритель. Однако в Пентагоне заявляют, что все технические проблемы в скором времени будут устранены – до начала производства должно быть проведено еще два испытания – и к концу следующего года американские военные получат первые системы.

Разработка гиперзвуковой ракеты с планирующим блоком воздушного базирования AGM-183A ARRW является ключевой программой в сфере создания американского гиперзвукового оружия. Комплекс имеет радиус поражения 1000 миль (1600 км) и разрабатывается в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн. Скорость не раскрывается, лишь указывается, что она будет больше 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A. Для закупки первых 12 ракет в оборонном бюджете на 2022 год уже выделено $161 млн.

Как сообщало Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), в конце сентября было проведено первое успешное испытание другой американской гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

Ракета корпорации Raytheon была запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-18. Лётные испытания были сконцентрированы на тестировании двигательной установки с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и методах управления температурным режимом, чтобы обеспечить длительный гиперзвуковой полёт. По сообщению DARPA, ракета развила скорость в 5 Маха (6,1 тыс. км в час).

Гиперзвуковыми ракетами этих двух типов планируется оснащать стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer. Первые испытательные пуски ракеты HAWC с борта B-1B планируется провести в сентябре 2022 года.

Еще одной ключевой американской программой в области гиперзвука является Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), в рамках которой разрабатывается гиперзвуковая ракета наземного базирования для армии США. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.

Всего в новом финансовом году (начался 1 октября) на разработки, испытания и производство гиперзвукового оружия в рамках сразу восьми отдельных программ администрация президента США Джо Байдена выделила $3,8 млрд.