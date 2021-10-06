Спасение беременной из реки в Казахстане

Капитан Алмаз Култанов вместе с коллегами из патрульного полка Департамента полиции Нур-Султана спасли беременную женщину из реки Есиль. Правоохранитель заметил на мосту девушку, которая сняв куртку, бросилась в воду. Капитан полиции сразу же нырнул за ней и вытащил на берег. «Времени на раздумье не было. Когда прыгнул — я уже дна реки не достал. Подплыв к ней, она из-за паники сразу же набросилась на меня. Взяв [ее] за одежду, я начал плыть в сторону берега. Двое моих коллег ожидали, чтобы помочь. К счастью, мы ей помогли», — поделился правоохранитель. 25-летнюю беременную женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Сообщается, что поступок полицейских будет отмечен руководством Департамента полиции Нур-Султана. #казахстан #спасение #trtнарусском #помощь #беременная