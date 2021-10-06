Сирийский режим вновь получил доступ к глобальной информационной сети Интерпола, пишет The Guardian. В крупнейшей в мире полицейской службе состоят 194 государства.

О намерении Интерпола восстановить членство Сирии сообщил 30 сентября телеканал Al-Mayadeen. Тогда сообщалось, что организация вновь откроет офис в Дамаске.

Планировалось, что перед этим Сирию посетят специалисты Интерпола, которые проведут семинар по работе с собственным программным обеспечением. Силовики Асада тогда рассказывали, что база данных международной полиции с отпечатками пальцев «поможет в работе иммиграционной, таможенной и пограничной службе».

Однако, как замечает портал The New Arab, восстановление доступа к базам даст режиму Асада мощный набор инструментов, которые можно использовать для преследования деятелей оппозиции и беженцев по всему миру. Доступ к защищенной глобальной сети связи полиции позволит Дамаску общаться с другими членами Интерпола по соответствующим каналам и запрашивать задержание тех или иных неугодных Асаду персон.

Как член Интерпола, Дамаск может снова публиковать «красный» циркуляр, то есть выдавать международный ордер на арест, правда, для этого он должен соответствовать надлежащим правовым условиям. Красные «циркуляры» должны быть поданы через Генеральный секретариат Интерпола и пройти процедуру проверки, направленную на предотвращение выдачи политически мотивированных ордеров. Однако эксперты по правовым вопросам описывают этот процесс как глубоко ошибочный и указывают на то, что уведомления редко отклоняются.

В некоторых странах выдача уведомлений с целью установления местонахождения и ареста может действительно привести к экстрадиции, в зависимости от подхода страны, производящей арест, к Интерполу и отношений со страной, которая выдает «красный» циркуляр.

Ранее глава департамента уголовного розыска сирийского режима Насер Диб отмечал, что Дамаск продолжает взаимодействие с другими странами в рамках Интерпола, в частности с российской стороной. По словам Диба, взаимодействие эффективно продолжается по расследованиям преступлений, связанных «с убийствами, подделкой документов, незаконным оборотом наркотиков и кражей автомобилей». Известно, что представители российского Национального центрального бюро Интерпола впервые приехали в Сирию в декабре 2018 года.

Дамаск имеет историю преследования политических противников за рубежом. Диссидентов на родине часто обвиняют в терроризме за протесты против режима, а тех, кто находится за пределами страны, преследуют лица, связанные с разведывательными службами режима.

Еще в 2019 году в разговоре с Syria Direct германский журналист Гаральд Эцбах обратил внимание, что сирийские политические и гуманитарные активисты политически истощены, в то время как официальный Дамаск продемонстрировал способность к консолидации. Один из бывших сирийских дипломатов, проживающий на территории ЕС, рассказал Syria Direct, что «политика режима шпионить за давними иммигрантами и беженцами при помощи других беженцев только увеличивает страхи». Собеседник издания, который проработал в нескольких сирийских дипломатических миссиях в течение своей карьеры, добавил, что баасистское правительство полагается на иммигрантов и беженцев в надежде на то, что ему будет известно всё о перемещениях и действиях диссидентов.

Официальный Дамаск также может возлагать свои надежды на крайне правые партии, которые бросают тень на репутацию сирийских беженцев и провоцируют «ненавистнические высказывания» против них в Европе, отмечал директор Сирийской комиссии по вопросам правосудия и ответственности Хасан аль-Асвад. Он указывал, что примером является политическая поддержка сирийским правительством германской партии «Альтернатива для Германии».