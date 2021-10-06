ПОЛИТИКА
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Хабиб и Роналду «пободались» перед футбольным матчем
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провели шуточную дуэль взглядов перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Обычно это ритуал проводят перед бойцовским поединком. Фото и видео опубликовал у себя на странице в Instagram Хабиб Нурмагомедов со словами: «Лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру». #Хабиб #Роналду #trtнарусском #встреча
Хабиб и Роналду «пободались» перед футбольным матчем / Others
6 октября 2021 г.
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