Американские политики – бывший конгрессмен-республиканец Роберт Ливингстон и политический консультант Лэнни Дэвис – разорвали миллионный контракт с самоназванным ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщает LibyaObserver.

Американцы обещали предоставить опальному военачальнику услуги лоббирования в правительстве США, чтобы у него были шансы победить на выборах президента Ливии. Ливингстон и Дэвис сами уведомили министерство юстиции Соединенных Штатов о том, что контракт с Хафтаром разорван. Лоббисты могли прекратить сотрудничество с ливийцем из-за того, что не дождались его реакции на развитие электорального процесса в стране, предполагает Telegram-канал «Сезон хамсинов».

Это условие американские политики выдвигали по условиям соглашения. Кроме того, контракт могли разорвать из-за принятия в Палате представителей США «Закона о стабилизации Ливии», который предусматривает санкции против ливийских и иностранных физических и юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека. К их числу относится и Хафтар.

Заявку на лоббирование интересов Хафтара подали в сентябре 2021-го. Ливийский фельдмаршал должен был заплатить $1 млн за услуги Ливингстона и Дэвиса. Политики планировали заниматься организацией визита экс-командующего так называемой Ливийской национальной армией (недавно Хафтар отказался от этой должности для участия в выборах) в Вашингтон и его встреч с официальными лицами в рамках лоббистской кампании по подготовке к декабрьским выборам в Ливии.

Как писал ранее TRT на русском, Палата представителей Ливии приняла закон о президентских выборах. Почти после нескольких месяцев острой дискуссии депутатам удалось найти законодательную почву для запуска прямого голосования, намеченного на декабрь этого года. В частности, упоминается право назначать или отстранять от должности премьер-министра, а также вице-президента. Президент выступает главнокомандующим вооруженными силами (ВС) и имеет право вводить чрезвычайное положение, если получит одобрение Совета национальной безопасности и если в течение 10 следующих дней инициативу передадут парламенту для утверждения. Президент также получает право назначать и увольнять главу Службы общей разведки при утверждении со стороны депутатов.

Помимо этого, принятый закон содержит правила баллотировки на высший государственный пост. По словам старшего научного сотрудника швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалела Харшауи, самоназванный фельдмаршал Хафтар может эксплуатировать идею выборов, но не верить в ее состоятельность. Подозрительным аналитик называет то, что Хафтар в эти месяцы пытался укрепить и усилить контроль над территориями, которые уже входят в его зону ответственности: это Киренаика, а также некоторые участки Феццана. Там были развернуты дополнительные формирования ЛНА. Эксперт высказал мысль, что на практике Хафтар вполне может воспользоваться мягкостью и слабоволием как администрации президента США, так и офиса новоназначенного специального посланника ООН для того, «чтобы сформировать новое параллельное правительство в Киренаике».

Хафтара уже подозревали в попытках создать такую формулу в апреле 2020 года, однако тогда ему воспрепятствовали международные игроки. Сейчас же обстоятельства выглядят для него более удобными, считает Харшауи.