Согласно исследованию британского научного ресурса Carbon Brief, который работает при поддержке Европейского климатического фонда, Россия вошла в первую тройку – лидеров по выбросам углекислого газа за полтора века.

Китай расположился на втором месте в списке, США – на первом. В топ-10 попали также Бразилия, Индонезия, Германия, Индия, Великобритания, Япония и Канада.

По данным Carbon Brief, за 170 лет США выбросили в атмосферу 509 гигатонн CO2 – это 20% от общемирового объема загрязнения. Китай ответственен за 284 гигатонны углекислого газа (11%) и Россия – за 172 гигатонны (7%). Около 85% совокупных выбросов США и Китая приходится на сжигание ископаемого топлива и 15% – на вырубку лесов.

С 1850 года и до наших дней США – главный загрязнитель планеты. На втором месте до 2007 года располагалась Россия. С 1870 по 1970 годы третье место занимала Великобритания, сейчас она находится на восьмой позиции.

Анализ общего объема выбросов углекислого газа странами с 1850 года помог выявить государства, которые несут наибольшую историческую ответственность за текущую климатическую ситуацию, отмечают эксперты. При этом шесть стран из списка десяти главных загрязнителей планеты пока не взяли на себя ответственность за выбросы углекислого газа. В их числе – КНР, Россия и Бразилия. Из первых десяти стран в списке только США, Германия, Великобритания и Канада взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа, говорится в исследовании.

Подчеркивается, что существует прямая связь между 2,5 тыс. гигатонн углекислого газа, выброшенных в атмосферу с 1850 года, и нынешним глобальным потеплением на 1,2 °C. Исследователи обращают особое внимание на страны, которые больше остальных ответственны за нагрев планеты.