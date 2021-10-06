Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» объявила о прекращении деятельности по работе с военнослужащими из-за приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны. Заявление об этом организация разместила на своем сайте.

«К сожалению, принятый перечень накладывает серьезные ограничения на работу нашей организации… Прежде всего это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление», – говорится в обращении «Солдатских матерей».

Речь идет о направлении, которое касается как контрактников, так и призывников, пояснили РБК в организации. При этом в комитете допустили, что смогут продолжить помогать «только в методической части».

«С призывниками мы всегда, на протяжении всех этих лет ведем правозащитную деятельность по трем направлениям. Первое направление – это то, что сейчас мы вынуждены приостановить. А все, что касается призывников, а также альтернативной гражданской службы, – это наши второе и третье направления, в этом мы в ближайшее будем работать без каких-либо ограничений», – заявили правозащитники.

Организация, которая защищает права призывников и военнослужащих более 30 лет, выразила надежду, что в ближайшие годы сможет восстановить эту деятельность, а в стране «наметится обратная тенденция».

По данным «Солдатских матерей», в 2021 году впервые за семь лет выросло количество фактов проявления неуставных отношений в российской армии. «И вместо того, чтобы решать сложившиеся проблемы теми путями, которыми это принято делать в открытых обществах, власти создают инструменты, с помощью которых о происходящем можно будет просто умалчивать», – подчеркивается в заявлении.

Правозащитники считают, что приказ ФСБ продолжает «тренд на закрытие армии от общества», намеченный в стране еще несколько лет тому назад, и «фактически нивелирует возможности» в работе правозащитников, юристов и журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ничего не знает о заявлении «Солдатских матерей», и за разъяснениями нужно обратиться непосредственно в ФСБ.

Как писал ранее TRT на русском, в конце сентября ФСБ утвердила перечень информации в области российской военной и военно-технической деятельности, которая не относится к государственной тайне, но в случае передачи другим государствам или иностранным гражданам может быть использована против безопасности России. Данный перечень включает в себя 60 пунктов, их полный список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так называемым «иностранным агентом» может стать любой человек за сбор новостей о военной или военно-технической деятельности России, за передачу кому-либо за границу информации о морально-психологическом климате в войсках или о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК.

Как отмечают эксперты, подобный список ФСБ выглядит логичным только на бумаге, поскольку под потенциальное клеймо «иноагента» могут попасть не только аналитики, которые занимаются консалтингом, но и пишущие о военно-промышленном комплексе журналисты и даже военные блогеры, которые отслеживают информацию о перемещениях соединений кораблей или авиации через открытые источники в Сети.