В Нахичевани проходят совместные боевые учения ВС Азербайджана и Турции

В Нахичевани до 8 октября проходят совместные боевые тактические учения Азербайджана и Турции «Непоколебимое братство 2021», в ходе которых решаются стратегические задачи и отрабатываются маневры ведения боевых действий на земле и в воздушном пространстве. #учения #турция #азербайджан #военныеучения #нахичевань