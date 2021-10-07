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В Нахичевани проходят совместные боевые учения ВС Азербайджана и Турции
В Нахичевани до 8 октября проходят совместные боевые тактические учения Азербайджана и Турции «Непоколебимое братство 2021», в ходе которых решаются стратегические задачи и отрабатываются маневры ведения боевых действий на земле и в воздушном пространстве. #учения #турция #азербайджан #военныеучения #нахичевань
В Нахичевани проходят совместные боевые учения ВС Азербайджана и Турции / Others
7 октября 2021 г.
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