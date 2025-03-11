Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, заявила, что президент Дональд Трамп распорядился ограничить доступ к секретной информации для ряда должностных лиц, которые ранее работали в администрации бывшего президента Джо Байдена.

В интервью программе X Габбард уточнила, что среди тех, кого лишили допуска, значатся бывший госсекретарь Энтони Блинкен, бывший советник по национальной безопасности Джейк Салливан, бывший заместитель генерального прокурора Лиза Монако, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, юрист по национальной безопасности Марк Заид, который представлял осведомителя в первом расследовании по импичменту Трампа, а также адвокаты Норман Эйзен и Эндрю Вайсман, «вместе с 51 подписавшим письмо Хантера Байдена с дезинформацией».

Кроме того, Габбард отметила, что ежедневная сводка президента больше не предоставляется Джо Байдену. Этот шаг, по словам Трампа, является продолжением прецедента, который был создан в 2021 году.

«Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу (РС) не допустить 45-го президента США (меня!) к информации о национальной безопасности, что является любезностью, оказываемой бывшим президентам», — написал Трамп.

Эти меры подчеркивают усиление контроля над доступом к государственной тайне, особенно в отношении лиц, которые ранее имели высокие должности в правительстве.