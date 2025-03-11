ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Око за око: Трамп лишил «любезности» администрацию Байдена
Глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что ежедневные сводки Дональда Трампа больше не предоставляются бывшему президенту США Джо Байдену
Око за око: Трамп лишил «любезности» администрацию Байдена
Президент США Дональд Трамп
11 марта 2025 г.

Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, заявила, что президент Дональд Трамп распорядился ограничить доступ к секретной информации для ряда должностных лиц, которые ранее работали в администрации бывшего президента Джо Байдена.

В интервью программе X Габбард уточнила, что среди тех, кого лишили допуска, значатся бывший госсекретарь Энтони Блинкен, бывший советник по национальной безопасности Джейк Салливан, бывший заместитель генерального прокурора Лиза Монако, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, юрист по национальной безопасности Марк Заид, который представлял осведомителя в первом расследовании по импичменту Трампа, а также адвокаты Норман Эйзен и Эндрю Вайсман, «вместе с 51 подписавшим письмо Хантера Байдена с дезинформацией».

Кроме того, Габбард отметила, что ежедневная сводка президента больше не предоставляется Джо Байдену. Этот шаг, по словам Трампа, является продолжением прецедента, который был создан в 2021 году.

«Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу (РС) не допустить 45-го президента США (меня!) к информации о национальной безопасности, что является любезностью, оказываемой бывшим президентам», — написал Трамп.

Эти меры подчеркивают усиление контроля над доступом к государственной тайне, особенно в отношении лиц, которые ранее имели высокие должности в правительстве.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us