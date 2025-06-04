Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сделал репост колонки The Washington Post, в которой утверждается, что «Путина нужно принудить к миру» с помощью давления.

Статья предлагает Конгрессу предоставить президенту США «рычаги», в том числе через санкционный законопроект, предусматривающий 500%-ные тарифы на энергоносители из России. Эти меры, по оценке авторов, «уничтожили бы российскую экономику» и дали бы Трампу «сильную двухпартийную поддержку, когда он в последний раз будет пытаться убедить Путина остановить войну».

Как указано в колонке WP, опубликованной 29 мая, Москва усиливает атаки на украинцев вместо диалога, а значит, одними переговорами мира не добиться. «Путин не хочет мира; его нужно принудить к нему», — говорится в материале. Ранее этот законопроект был внесен в Сенат сенаторами Линдси Грэмом и Томом Коттоном. В начале мая он получил поддержку от более чем 70 сенаторов от обеих партий, а к сегодняшнему дню число поддержавших его конгрессменов увеличилось до 82.

Сам Трамп также прокомментировал итоги часового разговора с Путиным. По его словам, стороны обсудили взаимные удары сторон, и в частности атаку украинских дронов по стратегическим авиабазам РФ, а также ядерную программу Ирана.

Через несколько часов после публикации пост был удален, однако затем вновь размещен без изменений.

Кремль подтвердил состоявшийся разговор. Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, беседа длилась 1 час 10 минут, а глава Кремля вновь обвинил Киев в «попытках сорвать переговоры» и назвал украинское руководство «террористами». Вопрос же о встрече Зеленского и Путина, по словам Ушакова, «никогда не стоял в практической плоскости».

Ранее в среду стало известно, что Трамп попросил Сенат помедлить с продвижением жесткого санкционного пакета против России, о чем сообщил сенатор Роджер Уикер. Законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя предусматривает фактическое эмбарго на российские нефть, газ и уран — сырье, в первую очередь закупаемое Китаем и Индией. Администрация Трампа, как сообщал Fox News, решила повременить с выносом санкционного пакета на голосование, чтобы сохранить пространство для дальнейших переговоров.