Национальное управление кинематографии Китая заявило о намерении сократить импорт голливудских фильмов. Такое решение принято в ответ на действия президента США Дональда Трампа, который повысил пошлины на китайские товары. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор аудитории и умеренно сократим количество импортируемых американских фильмов», — заявили в ведомстве.

Reuters отмечает, что голливудские фильмы занимают лишь 5% кассовых сборов в Китае. При этом сами студии из США получают только 25% прибыли от китайского проката. Агентство подчеркивает, что интерес к западному кино в стране снижается.

С 2020 года около 80% кассовых сборов в Китае приходится на отечественные фильмы. Ранее этот показатель был на уровне 60%.

С 1995 года в Китае действует квота на зарубежный кинопрокат. Первоначально разрешалось не более 10 иностранных фильмов в год. Позже квоту увеличили до 34 картин.

9 апреля Дональд Трамп объявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин для большинства стран. Исключением стал Китай.

По словам Трампа, для китайских товаров пошлины увеличиваются с 104% до 125% и вступают в силу немедленно. Президент США обвинил Пекин в «отсутствии уважения к мировым рынкам».