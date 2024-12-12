БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Техногиганты осваивают ядерную энергетику
Пока технологические гиганты вроде Google, Amazon и Microsoft стремятся к нулевому уровню выбросов, ядерная энергетика становится потенциальным решением их огромных энергетических потребностей. Обсудим растущий интерес к малым модульным реакторам и будущее устойчивой энергетики для отраслей, движимых искусственным интеллектом.
Градирня АЭС «Три-Майл-Айленд» в Пенсильвании во время визита представителей Constellation Energy / Reuters
12 декабря 2024 г.

Глобальные технологические компании столкнулись с серьезной проблемой энергопотребления, вызванной стремительным развитием искусственного интеллекта. По оценкам экспертов, только использование ChatGPT требует в 20 раз больше энергии, чем обычный веб-поиск, а потребление электроэнергии дата-центрами может удвоиться к 2026 году. Показательно, что выбросы Google выросли на 48% за период с 2019 по 2023 год.

В качестве решения IT-гиганты обратились к ядерной энергетике. Google изучает возможности использования малых модульных реакторов (SMR), а Microsoft и Amazon также инвестируют в это направление. Выбор обусловлен высокой энергоэффективностью: один грамм урана способен произвести столько же энергии, сколько три тонны угля или полтора барреля нефти.

Преимущества ядерной энергетики для технологического сектора очевидны: она обеспечивает стабильную генерацию в отличие от возобновляемых источников, помогает достичь целей по нулевым выбросам и легко масштабируется. Однако существуют и риски: недостаточная прозрачность отрасли, экологические проблемы при добыче урана и выбросы CO2 при производстве ядерного топлива.

Несмотря на критику, движение к ядерной энергетике становится ключевой стратегией технологической индустрии, направленной на решение энергетических проблем и достижение климатических целей.

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