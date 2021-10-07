В Узбекистане завершился трехлетний процесс модернизации Сырдарьинской теплоэлектростанции подключением 9-го энергоблока к единой энергосистеме страны, сообщила местная компания «Тепловые электрические станции».

Проект стоимостью $146 млн реализован совместно с российским предприятием «Силовые машины».

На ТЭС – крупнейшей в Центральной Азии – осуществлена модернизация 3-4 энергоблоков в 2019 году, 5-6 – в 2020 году и 9-10 – в 2021 году. В результате проведенных работ мощность каждого энергоблока доведена с 300 МВт до 325 МВт, условный расход топлива на 1 кВт-ч снижен на 40 грамм, пояснил генеральный директор станции Баходир Нурдинов.

После трехэтапной модернизации «будет достигнута экономия 270 млн кубометров природного газа в год». Предусматривается, что срок службы модернизированных энергоблоков увеличится как минимум еще на 20 лет. Сэкономленные объемы природного газа могут быть направлены на обеспечение этим видом топлива населения, объектов социальной сферы и отраслей экономики.

Сырдарьинская ТЭС, построенная в 1981 году, в год вырабатывает 13 млрд кВт/ч – 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии.

Как писал ранее TRT на русском, компания Rothschild&Со активизирует деятельность в Узбекистане и готова участвовать в поиске заинтересованных инвесторов для различных отраслей экономики страны. Rothschild&Со выразила намерение работать в части трансформации транспортного сектора, по прединвестиционной подготовке приоритетных проектов в сферах металлургии, нефтехимии, в сельском хозяйстве и туризме.

О заинтересованности Rothschild&Со в сотрудничестве с Узбекистаном правительство республики сообщилов декабре 2020 года. Стороны договорились рассмотреть возможность сотрудничества в реформировании компаний «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз» и «Худудгазтаъминот». Ротшильды также оказывают консультационную поддержку в ходе подготовки АО «Узбекнефтегаз» к выходу на IPO (первичное размещение акций).