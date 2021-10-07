Семья замминистра юстиции РФ Олега Свириденко, который курирует департамент по делам некоммерческих организаций, ведущий реестр так называемых «иностранных агентов», владела недвижимостью на Лазурном берегу Франции, пишет издание «Агентство».

По данным журналистов, Олег Свириденко был женат на Наталье Полуйчик и фиктивно развелся с ней в 1999 году, а в 2002 и 2005 годах у них родились двое детей. На различных публичных мероприятиях экс-супруги появлялись вместе и размещали фотографии с совместного отдыха в социальных сетях. Так, летом 2013 года он с де-юре бывшей женой и двумя детьми отдыхал во французских Альпах и играл в теннис в Арабских Эмиратах. В 2014 году они все вместе снова отправились во Францию кататься на лыжах.

В начале 2020 года, когда квалификационная коллегия рассматривала заявление Свириденко о переназначении на должность замглавы Верховного суда, он рассказывал, что активов за рубежом у него никогда не было. Спрашивали его также о родственниках и знакомых, на которых эти активы могут быть оформлены.

По словам бывшего замглавы ВС, личной жизни у него нет, с экс-женой в последний раз общался в 2005 году.

Согласно информации расследователей, на Наталью Полуйчик оформлена усадьба с теннисным кортом в поселке Булатово к югу от Москвы, дом (113 кв. м) под Троицком, две квартиры (209 кв. м и 156 кв. м) в Москве, а также собственность в элитном жилом комплексе Karat Apartments в Сочи.

Семья замминистра юстиции долгие годы скрывала и не декларировала недвижимость на территории страны НАТО, поясняет издание. В ноябре 2012 года Наталья Полуйчик приобрела апартаменты во французском городке Антиб на Лазурном берегу за €775 тысяч. Формально у экс-супруги нет дохода, который позволил бы ей владеть столь значительным объемом активов, отмечает «Агентство».

Весь бизнес Натальи Полуйчик – это зарегистрированное в Москве ООО «Школа танцев Романа Ковгана», в которой преподает ее дочь Дарья. При этом прибыли компания не показывает.

Несмотря на это, в договоре о покупке виллы во Франции указано, что Наталья Полуйчик берет жилье на личные средства. Вилла была продана в 2019 году за €680 тысяч, сумму выплатили наличными.

«Агентство» обнаружило связи Олега Свириденко с бизнесменом Юрием Воликовым, у которого в 2015 году в съемной квартире на Крутицкой набережной в Москве во время обыска нашли кокаин. Кроме того, Наталья Полуйчик в 2015-2017 годах ежемесячно получала от компании Воликова по ₽2 млн.

Также в еще одной фирме предпринимателя выплачивалась зарплата другой экс-жене Свириденко Елене. Расследователи также выяснили, что недвижимостью в бизнес-центре Воликова в Строгино владеет, предположительно, мать замминистра юстиции гражданка Беларуси Мария Свириденко. В декларации за 2020 год Олег Свириденко указал доход в ₽23 млн, квартиру в 99 кв. м и два транспортных средства.

Как писалранее TRT на русском, близкая к главе МИД РФ Сергею Лаврову сотрудница внешнеполитического ведомства Светлана Полякова и ее семья владеют активами, в том числе зарубежными, стоимостью свыше ₽1 млрд. По сведениям издания «Важные новости», Лаврова и Полякову связывают давние и близкие отношения, хотя официально министр женат на Марии Лавровой. Источник, связанный с министерством, сообщил, что Светлана Полякова приобрела значительное влияние в российском дипведомстве: на несколько ключевых постов были назначены ее друзья. Сергей Лавров возглавляет МИД России уже более 15 лет. Его официальный доход составляет ₽10 млн в год.