ПОЛИТИКА
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Во Франции 216 тысяч детей стали жертвами священников-педофилов
Скандал во Франции: порядка 216 тысяч детей подверглись сексуальному насилию в католической церкви за последние 70 лет. Это данные расследования независимой комиссии по преступлениям сексуального характера в церкви. Всего к преступлениям причастны до 3200 служителей. Как на это отреагировали сами французы? #священники #педофилия trtнарусском #расследование #католики #церковь
Во Франции 216 тысяч детей стали жертвами священников-педофилов / Others
7 октября 2021 г.
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