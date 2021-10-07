Во Франции 216 тысяч детей стали жертвами священников-педофилов

Скандал во Франции: порядка 216 тысяч детей подверглись сексуальному насилию в католической церкви за последние 70 лет. Это данные расследования независимой комиссии по преступлениям сексуального характера в церкви. Всего к преступлениям причастны до 3200 служителей. Как на это отреагировали сами французы? #священники #педофилия trtнарусском #расследование #католики #церковь