Минстрой России намерен задействовать рабочих из Узбекистана в строительстве крупных инфраструктурных объектов, в том числе космодрома Восточный, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Мы расписали объем по компаниям, которые строят не только жилье, но и большие инфраструктурные объекты, в том числе объекты на космодроме Восточный», – сказал он.

По его словам, ведомство готовится завезти в ближайшее время 10 тысяч строителей из Узбекистана. В их патентах будут указаны компании, на которые они планируют работать. Специалистов задействуют на «конкретных площадках» и под «конкретные компании». При этом Никита Стасишин уточнил, что в Россию допустят только работников, привитых вакциной «Спутник Лайт».

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков тем временем сообщил, что строители из Узбекистана будут с ноября 2021-го сдавать добровольные квалификационные экзамены перед переездом в Россию. Соответствующее соглашение, по его словам, в конце сентября подписали НОСТРОЙ и министерство занятости и трудовых отношений республики.

Дистанционный теоретический экзамен на 80% состоит из профессиональных вопросов в зависимости от специальности человека, на 20% – из вопросов по охране труда. Граждане Узбекистана могут въехать в Россию по туристической визе, получить патент и начать работать, уточнил он.

Планируется также до конца года провести проверку квалификации рабочих из Таджикистана и Белоруссии.

По данным Глушкова, 80% мигрантов-строителей в России – граждане Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. В будущем подобный экзамен предполагается организовать в Кыргызстане. Таким образом НОСТРОЙ будет вести открытый реестр специалистов, которые сдали квалификационный экзамен. Объединение планирует также создать электронную базу иностранных кадров, с помощью которой малые строительные компании смогут подобрать себе рабочих, так как сегодня массовый въезд иностранных работников предусмотрен для крупных компаний.

Как писалранее TRT на русском, российское правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ законодательства для сдачи экзамена мигрантами, приезжающими работать и жить в РФ. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации. Его подписание откладывалось долгие годы, а само оно критиковалось даже чиновниками в духе «и русские не сдадут экзамены с такими требованиями». В итоге экзамены для трудовых мигрантов и коронакризис привели к тому, что приезжие уже не спешат работать на стройках России, а выбирают более высокооплачиваемые вакансии в такси и службе курьерской доставки.