Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о начале нового проекта по торговле в Центральной Азии с общим бюджетом $19 млн, следует из сообщения пресс-службы органа управления.

Торговая деятельность рассчитана на пять лет и будет осуществляться в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Согласно информации пресс-службы, государственный и частный секторы пяти стран получат техническую помощь для достижения трех ключевых стратегических целей.

Первая – гармонизация процедур таможенного и пограничного контроля с целью сокращения финансовых и временных затрат и стимулирования экономического роста в регионе.

Вторая – укрепление партнерства между государственным и частным секторами при реализации реформ, которые стимулируют развитие и обеспечивают приток инвестиций.

Третья – увеличение объемов трансграничной торговли как внутри Центральной Азии, так и за ее пределами.

Отмечается, что представители USAID сообщили о старте проекта на 11-ом ежегодном Центрально-Азиатском торговом форуме, который проходит в онлайн-режиме с 4 по 8 октября.

Мероприятие совпало с 30-летием сотрудничества Соединенных Штатов с пятью странами региона. За этот период Центральной Азии предоставлено более $9 млрд прямой помощи для поддержки мира и безопасности, демократических реформ, экономического роста и гуманитарных потребностей, подчеркивает пресс-служба.

Как писал ранее TRT на русском, Вашингтон выделит средства для Федеративных Штатов Микронезии на прокладку подводного кабеля в Тихом океане. По данным Reuters, таким образом американцы отстранят от участия Китай, а следовательно – купируют «угрозу безопасности». Первая линия будет проложена между двумя из четырех штатов Микронезии – Кусаие и Понпеи, говорят источники агентства. Стоимость работ оценивается в $72,6 млн, часть маршрута полностью повторяет траекторию в проекте, предложенном Всемирным банком и Азиатским банком развития. Позднее планируется обеспечить связью штаты Кирибати и Науру.

Около $14 млн будут выделены в рамках «Американского плана спасения» – антикризисной программы, утвержденной президентом Джо Байденом в марте этого года для борьбы с последствиями коронавирусной пандемии не только в США, но и во всем мире. Главным опасением США являются амбиции китайских компаний, которые регулярно подают заявки на участие в прокладке кабелей – по мнению американской администрации, это может поставить под угрозу безопасность региона. Пекин стабильно отрицает все обвинения в намерении использовать кабельную инфраструктуру для шпионажа.