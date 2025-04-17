ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: Китай вооружает Россию
Президент Украины заявил, что Пекин поставляет Москве порох и артиллерию, а также участвует в оружейном производстве на территории РФ
Зеленский: Китай вооружает Россию
/ Reuters
17 апреля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг обвинил Китай в передаче вооружений России. По его словам, украинская разведка располагает данными о поставках артиллерии и компонентов для оружия, включая порох.

«У нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведки — о порохе, артиллерии», — сказал Зеленский на брифинге в Киеве.

Он добавил: «Думаю, на следующей неделе мы сможем детальнее сообщить, что, по нашему мнению, китайские представители участвуют в производстве определенных видов вооружения на территории России».

Ранее, 8 апреля, Киев заявил о захвате в Донецкой области в плен двух граждан КНР, воевавших на стороне России. Украинский президент тогда сообщил, что по данным разведки, число китайских граждан в рядах российских подразделений в Украине гораздо больше.

Пекин назвал тогда слова Зеленского «безответственными», но вместе с тем призвал своих граждан держаться подальше от зон боевых действий в мире.

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