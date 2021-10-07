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В России могут создать новый военный флот
ТАСС, ссылаясь на источник в военно-морской сфере, сообщил о возможности создания Арктического флота в составе ВМФ РФ. Источник «Интерфакса» это пока опровергает
В России могут создать новый военный флот
Фото: ТАСС / Others
7 октября 2021 г.

В России может быть создан новый военно-морской флот – Арктический, в зону ответственности которого будут входить Арктика и Северный морской путь, сейчас находящиеся в зонах ответственности Северного и Тихоокеанского флотов соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

«Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры – Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов», – сообщил собеседник российского государственного информагентства.

Инфраструктура для функционирования нового объединения может быть выделена из состава действующих Северного и Тихоокеанского флотов, указал источник. «В дальнейшем он будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении», – добавил он.

При этом источники агентства «Интерфакс» планы создания в России отдельного флота для операций в Арктике опровергают.

«У нас Северный флот не так давно получил статус военного округа и объединенного стратегического командования. Он территориально находится в Арктике. Ничего дополнительного нет и не предполагается», – заявил один из собеседников агентства. Северный флот РФ получил статус военного округа с 1 января 2021 года.

Второй источник «Интерфакса» отметил, что «существующая сейчас военная инфраструктура является оптимальной для обеспечения национальных интересов России в арктической зоне».

В последние годы российская арктическая военная инфраструктура в Арктике активно наращивается. В регионе проводятся крупные учения. Военно-морской флот (ВМФ) РФ на данный момент состоит из Балтийского, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Статус оперативно-стратегического объединения имел Северный флот, с 1 января текущего года являющийся межвидовым стратегическим территориальным объединением вооруженных сил России, выполняющим задачи военного округа. Отдельными родами сил ВМФ России являются морская авиация, морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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