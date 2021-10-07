ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Россиянка 35 лет прожила в железной бочке с надеждой на свою квартиру
Жительница Омска Светлана Чернова живет в ржавой бочке со времен СССР. В конце 1980-х годов завод пообещал выделить россиянке квартиру и предложил ей переехать во временное жилье, но впоследствии оно стало для женщины постоянным
Россиянка 35 лет прожила в железной бочке с надеждой на свою квартиру
Россиянка 35 лет прожила в железной бочке с надеждой на свою квартиру / Others
7 октября 2021 г.

Жительница Омска Светлана Чернова больше половины своей жизни – 35 лет, с 1986 года – вынуждена проживать в ржавой металлической бочке, пишет NGS55.

Туда она перебралась из общежития в 1986 году. Профком военного завода, на котором работала Чернова, пообещал ей, что это ускорит очередь на получение квартиры, добавив, что многие ее коллеги по такой же схеме обрели жилье за небольшой срок. Но грянула перестройка, очередь на недвижимость перестала существовать, и вот уже три с половиной десятилетия 64-летняя женщина вынуждена жить в бочке без электричества, тепла и водоснабжения.

Сама бочка находится в промзоне на окраине Омска. Пенсионерка освещает свое жилище фонариком, топит печь-буржуйку, ходит за водой на колонку за 500 метров, моется и заряжает телефон у знакомых в девятиэтажке. Зиму в таком жилище пережить очень сложно, так как металл быстро остывает, а дрова в печку приходится подкидывать каждые три часа.

Внятного ответа на свои запросы в разные ведомства с просьбой о переселении за все эти годы Чернова так и не получила. Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова не верит в постоянное проживание в железных бочках и считает, что люди приезжают в них только на лето или чтобы изолироваться от родственников. Она предложила пенсионерке только один вариант переселения – в дом престарелых, что Чернову не устраивает, так как она уже привыкла к «родной бочке».

В начале 2021 года суд во Владивостоке удовлетворил иск прокуратуры к администрации города о предоставлении квартиры семье Сафоновых, которая почти 50 лет находилась в очереди на жилье, писалTRT на русском. Власти одного из крупнейших городов РФ не могли подыскать квартиру для семьи с 1972 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us