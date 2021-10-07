Жительница Омска Светлана Чернова больше половины своей жизни – 35 лет, с 1986 года – вынуждена проживать в ржавой металлической бочке, пишет NGS55.

Туда она перебралась из общежития в 1986 году. Профком военного завода, на котором работала Чернова, пообещал ей, что это ускорит очередь на получение квартиры, добавив, что многие ее коллеги по такой же схеме обрели жилье за небольшой срок. Но грянула перестройка, очередь на недвижимость перестала существовать, и вот уже три с половиной десятилетия 64-летняя женщина вынуждена жить в бочке без электричества, тепла и водоснабжения.

Сама бочка находится в промзоне на окраине Омска. Пенсионерка освещает свое жилище фонариком, топит печь-буржуйку, ходит за водой на колонку за 500 метров, моется и заряжает телефон у знакомых в девятиэтажке. Зиму в таком жилище пережить очень сложно, так как металл быстро остывает, а дрова в печку приходится подкидывать каждые три часа.

Внятного ответа на свои запросы в разные ведомства с просьбой о переселении за все эти годы Чернова так и не получила. Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова не верит в постоянное проживание в железных бочках и считает, что люди приезжают в них только на лето или чтобы изолироваться от родственников. Она предложила пенсионерке только один вариант переселения – в дом престарелых, что Чернову не устраивает, так как она уже привыкла к «родной бочке».

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