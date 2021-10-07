На адрес строящейся во французском Страсбурге мечети Султана Эйюпа, которая станет крупнейшей мечетью Европы, поступило анонимное письмо, озаглавленное как «Объявление войны», в котором говорится, что во Франции нет места исламу, а мусульманам необходимо выбирать между исламом и Францией, сообщает Daily Sabah.

«Конечно, большинство ваших прихожан выберут ислам. Тогда почему вы все еще во Франции?» – было сказано в послании.

Авторы письма призвали мусульман быть готовыми к «беспрецедентным атакам» на мечети во Франции. В письме также говорилось: «Хорошенько приготовьтесь, начинается месть». Эйюп Шахин, представитель исламской конфедерации «Милли Герюш» на востоке Франции (которая и занимается возведением мечети) отметил, что они и ранее получали подобные послания, а число угроз в адрес мусульман по всей Европе только растет.

«Такие угрозы имеют место по всей Европе. Все мусульмане получают такие угрозы, но я считаю, что этой мечети уделяется больше внимания, потому что она будет крупнейшей в Европе, а преступники хотят, чтобы их голоса были услышаны», – сказал Шахин, отметив, что «Милли Герюш» проинформировала полицию и компетентные органы о получении послания.

​​​​​​​После возведения мечеть Султана Эйюпа станет крупнейшей в Европейском союзе. 2,5 тысячи человек смогут молиться внутри здания мечети, еще 5 тысяч человек – на улице. Также рядом с мечетью будут возведены музей истории мусульман Франции, исследовательский центр, библиотека, ресторан и ряд других объектов.