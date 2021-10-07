29 августа 2021 года компания Baykar Savunma поставила первую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akıncı Вооруженным силам Турции. Akıncı является своего рода кульминацией проектов компании по разработке беспилотных летательных аппаратов. Введение Akıncı в эксплуатацию является важной вехой в усилиях Турции по превращению в крупную державу беспилотных летательных аппаратов и ведущего разработчика оборонных и аэрокосмических технологий, пишет Арда Мевлутоглу для Politics Today.

В последние несколько лет индустрия беспилотных летательных аппаратов Турции, ее продукция и эффективность беспилотников в различных операциях и конфликтах вызывали большой интерес. Это особенно верно в отношении воздействия беспилотных летательных аппаратов Anka-S и Bayraktar TB2 на силы сирийского режима во время операции «Весенний щит» в начале 2020 года, что стимулировало дебаты среди наблюдателей и профессионалов в кругах обороны и безопасности относительно будущего дронов и войн в целом.

Турецкие беспилотники привлекли интерес многих стран. Турция уже экспортировала Bayraktar TB2 в Катар, Украину, Азербайджан, Ливию, Марокко и Польшу, а Turkish Aerospace Industries продала Anka Тунису. Сельчук Байрактар, технический директор Baykar Savunma, недавно заявил, что компания ведет переговоры с десятью странами об экспорте Bayraktar TB2.

Беспилотный летательный аппарат Akıncı представляет собой открытие новой главы для Турции как с точки зрения ее воздушной мощи с новыми возможностями, так и в отношении ее аэрокосмической промышленности в силу новых технологических компетенций.

Согласно информации на сайте компании, Akıncı имеет максимальную взлетную массу около 6000 кг, что делает его самым большим БПЛА, спроектированным и разработанным в Турции. Akıncı оснащен двумя турбовинтовыми двигателями украинского производителя двигателей «Ивченко-Прогресс». Он может нести около 1500 кг управляемых бомб и ракет, а также электрооптическую камеру, радар и различные датчики электронной разведки/радиосвязи (ELINT / SIGINT).

Akıncı может оставаться в воздухе на высоте до 40 тысяч футов (более 12 км) около 24 часов. Также беспилотник оснащен различными управляемыми системами вооружения, что позволит использовать его в широком спектре ударных задач. Кроме того, Akıncı оснащен несколькими средствами сбора разведданных, обнаружения целей и системами связи.

Проектирование и производство шеститонного беспилотного летательного аппарата, оснащенного различными датчиками и высокоточным управляемым оружием, а также наземной системой контроля для мониторинга и управления всеми функциями через каналы прямой видимости и спутниковой связи, требуют передовых навыков и ноу-хау в целом ряде навыков проектирования и управления проектами. Чтобы создать и поддерживать цепочку поставок для производства самолетов и встроенных наземных систем, а также своевременно доставлять их различным заказчикам, турецкой аэрокосмической промышленности и всей экосистеме субподрядчиков и поставщиков необходимо было трансформироваться.

Akıncı, а также другие амбициозные проекты турецкой аэрокосмической промышленности, такие как TUSAŞ MMU (Milli Muharip Uçağı), Hürjet и T625 Gökbey, можно рассматривать как катализаторы трансформации турецкой аэрокосмической промышленности. Благодаря реализации этих сложных проектов турецкий аэрокосмический сектор создает необходимые опытные человеческие ресурсы и инфраструктуру для укрепления и развития своих позиций на мировом рынке.

Akıncı воплощает в себе амбиции Турции стать державой беспилотных летательных аппаратов (drone power) за счет развития передовых технологий и обладания высокоэффективными системами и платформами, указывает Арда Мевлутоглу. Эффективность и действенность вооруженных беспилотных летательных аппаратов в контртеррористических операциях и в региональных конфликтах, возможно, обеспечили достаточную мотивацию лицам, принимающим решения, для разработки, планирования и реализации национальной стратегии беспилотных летательных аппаратов. Akıncı является последним шагом в этой стратегии.