В России начинается проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Николай Тестоедов.

«Создание (высокоэллиптического – ред.) сегмента включено в подпрограмму ГЛОНАСС программы «Космическая деятельность России до 2030 года», – цитируют РИА «Новости» Тестоедова.

По его словам, сейчас готовится контракт, в котором прописываются тактико-технические условия, касающиеся системы и космических аппаратов.

В компании рассчитывают, что финансирование работ начнется в нынешнем году. В рамках этой программы с 2021 года также стартует разработка платформы для малого навигационного аппарата.

Ранее сообщалось, что шесть спутников «Глонасс-ВКК» (высокоэллиптический космический комплекс) планируется запустить в 2023-2025 годах, однако затем сроки перенесли на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич тогда пояснял, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска этих дополнительных аппаратов.

В материалах космической корпорации отмечалось также, что в состав перспективной орбитальной группировки ГЛОНАСС после 2030 года помимо модернизированных высокоэллиптических спутников «ВКК-М» войдут малогабаритные аппараты «МНКА-М», дополнительные «ДКА», геостационарные «ГСО-М» и среднеорбитальные «Глонасс-КМ».

Российская ГЛОНАСС – аналог американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Сигналы спутников ГЛОНАСС используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации и для оперативного управления войсками.

В России с 2015 года ведетсясоздание системы радиоэлектронной борьбы, способной «выключать» иностранные крылатые ракеты и другое высокоточное оружие, а также радиоэлектронные средства спутников. По словам разработчиков, новая система, размещаемая на наземных, воздушных и морских носителях, будет работать в контуре управления ПВО и ПРО.