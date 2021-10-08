Силы специальных операций США и контингент Корпуса морской пехоты тайно обучают местных военных на Тайване, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, около 20 спецназовцев и служащих войск поддержки тренируют небольшие подразделения местных сухопутных сил, морские пехотинцы – военно-морские силы. Уточняется, что американские военные находятся на острове уже более года.

Начиная с 1 октября, когда отмечался День образования КНР, возле Тайваня наблюдается усиленное присутствие авиации КНР, писали СМИ. Так, тайванские власти сообщали, что в провозглашенной в одностороннем порядке зоне ПВО Тайваня только 4 октября были отмечены пролеты 56 самолетов ВВС КНР. В Госдепе США заявляли, что очень обеспокоены такими действиями Китая, и назвали их провокационными. Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн в свою очередь говорил, что к 2025 году Пекин будет полностью готов к решению тайванского вопроса с помощью военной силы.

ЦРУ накануне сообщило о создании в своей структуре специального центра по противодействию глобальному вызову со стороны Китая. При этом подчеркивалось, что угроза исходит от правительства Китая, а не от его народа.

Газета Washington Post со ссылкой на сотрудника ЦРУ высокого ранга пояснила, что в рамках работы нового центра управление планирует направить больше своих сотрудников, лингвистов, технических и других специалистов в различные страны для сбора разведданных и противодействия интересам Пекина. ЦРУ планирует также набрать больше людей, владеющих китайским языком.

МИД КНР назвал создание такого центра «классическим проявлением ментальности холодной войны». В министерстве заявили, что ведомства США должны объективно и рационально рассматривать развитие Китая и китайско-американские отношения, а также воздержаться от действий, которые «наносят вред взаимному доверию, сотрудничеству, суверенитету и территориальной целостности КНР и ее интересам развития».

Как писал ранее TRT на русском, в северной части Китая началось строительство 119 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР). К такому выводу пришли сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния), ознакомившись со снимками коммерческих спутников. Согласно приведенным утверждениям, строительство ведут в пустыне на территории провинции Ганьсу. В Центре Джеймса Мартина считают, что Китай «расширяет свои ядерные силы отчасти для поддержания сдерживающего фактора». По мнению исследователей, Пекин стремится располагать ядерным арсеналом, который сохранился бы после «первого удара со стороны США» и был бы достаточен для «прорыва американских средств противоракетной обороны».