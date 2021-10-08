БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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«Лукойл» увеличит долю в проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия
Доля в Шах-Дениз стала уже второй крупной покупкой «Лукойла» в Азербайджане за последние две недели
«Лукойл» увеличит долю в проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия
Фото: lukoil.ru / Others
8 октября 2021 г.

«Лукойл» договорился с малазийской Petronas о покупке у нее доли 15,5% в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщила российская компания.

Сумма сделки составит $2,25 млрд, ее закрытие ожидается после выполнения отлагательных условий, включая процесс согласования государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

По итогам сделки доля «Лукойла» в проекте вырастет с 10% до 25,5%. Остальные участники проекта – британская BP (28,8%), турецкая ТРАО (19%), азербайджанские SOCAR (10%) и SGC (6,7%) и иранская NICO (10%).

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов отметил, что увеличение доли участия компании в проекте Шах-Дениз «открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик».

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз находится в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от Баку. Соглашение о разработке Шах-Дениз было подписано в 1996 году на условиях СРП, промышленная добыча началась десять лет спустя.

«Лукойл» – крупнейший недропользователь в российском секторе Каспийского моря. Всего компания открыла в этом регионе девять месторождений, суммарные запасы извлекаемых углеводородов на них оцениваются в 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Как писал ранее TRT на русском, в конце сентября «Лукойл» подписал соглашение с нефтекомпанией BP о приобретении 25%-ой доли участия в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Закрытие сделки ожидается до конца 2021 года после получения одобрения правительства Азербайджана, ее сумма не раскрывается. Британская BP останется оператором проекта с долей 25%. Третий участник – азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR с долей 50%.

Проект SWAP территориально расположен на мелководье к югу от Апшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту было подписано между BP и SOCAR в декабре 2014 года. В 2016 году была проведена программа сейсморазведки 3D, по результатам которой выделены три перспективных участка – Северный Хали, Биби-Эйбат Восток и Гарабатдаг. Глубина воды в районе участков не превышает 40 м. В августе 2021-го началось строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Хали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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