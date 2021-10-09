9 октября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Группа иудеев провела «молчаливую молитву» на территории мечети Аль-Акса
Опираясь на решение израильского суда, группа из 109 еврейских поселенцев в сопровождении израильской полиции совершила «молчаливую молитву» на территории мечети Аль-Акса. Турция, Палестина и Иордания уже высказались о противозаконности таких действий. #АльАкса #еврейскиепоселенцы #молчаливаямолитва
Группа иудеев провела «молчаливую молитву» на территории мечети Аль-Акса / Others
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