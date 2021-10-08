В Тунис в конце сентября были доставлены два турецких беспилотника Anka-S, сообщает Africa Intelligence.

Контракту на поставку беспилотников предшествовали почти два года переговоров. В 2020 году министерство обороны Туниса и турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) заключили соглашение о поставке североафриканской стране трех комплексов Anka-S и трех наземных пунктов управления.

При этом минувшим летом сделка оказалась под угрозой срыва. Анкара подвергла критике решение президента Туниса Каиса Саида, который в июле приостановил работу парламента на неопределенный срок и уволил премьер-министра Хишама Машиши.

Впрочем, обе стороны нуждались в этой сделке. TUSAŞ сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны также турецкой компании Baykar на растущем рынке военных дронов. Для этой компании это первый экспортный контракт. Для тунисских вооруженных сил турецкие БПЛА будут подспорьем в их борьбе с террористами и радикалами.

БПЛА Anka в последние годы играют важную роль в обеспечении безопасности границы Турции и борьбе с терроризмом. В частности, беспилотники хорошо зарекомендовали себя в ходе успешной операции ВС Турции «Весенний щит» в Сирии в феврале-марте 2020 года.