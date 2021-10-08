Прошло два года с тех пор, как Турция начала миротворческую операцию «Источник мира» на севере Сирии, чтобы обезопасить свою границу и нормализовать жизнь гражданского населения, пишет Daily Sabah.

В попытке восстановить нормальную жизнь в регионе турецкие силы безопасности очистили 600 населенных пунктов от террористов, принадлежащих к сирийскому крылу ОНС/РПК, а также от боевиков ИГ.

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября 2019 года для ликвидации террористов на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, обеспечения безопасности границ Турции, содействия безопасному возвращению сирийских беженцев и обеспечения территориальной целостности Сирии.

Операция, проведенная в соответствии с правом страны на самооборону, поддерживаемым международным правом и резолюциями Совбеза ООН, была направлена на создание безопасной зоны, свободной от терроризма, для возвращения сирийцев в районе к востоку от реки Евфрат, который ранее контролировался террористами ОНС/РПК, поддерживаемыми США.

С момента начала операции Турция поддерживает все аспекты жизни в регионе, от здравоохранения до образования, от безопасности до сельского хозяйства. Предпринимаются усилия по обезвреживанию бомб и самодельных взрывных устройств, а административные обязанности были возложены на местные советы.

Анкара также занимается восстановлением больниц, школ, мечетей и дорог, разрушенных ОНС/РПК. В рамках деятельности министерства здравоохранения Турции в регионе гражданским лицам предоставлялись бесплатные медицинские услуги. В рамках улучшения социальной инфраструктуры региона несколько неправительственных организаций (НПО) обеспечили людей продовольствием и одеждой, а дороги и здания были восстановлены.

Образование в Сирии – еще один вопрос, которому Турция уделяет значительное внимание. Очистив регион от террористов, Турция немедленно приступила к восстановлению учебных заведений. При поддержке Министерства образования Турции школы были оборудованы в соответствии с потребностями учащихся. В общей сложности 440 школ, в которых в настоящее время обучается более 46 тысяч учащихся, были подготовлены к обучению. В школах преподается программа, определенная временным правительством Сирии.

Турецкий Красный полумесяц обеспечил прибытие в регион 1290 грузовиков с гуманитарной помощью с начала операции, а 16 тысяч детей были обеспечены письменными принадлежностями и сумками.

Кроме того, было роздано около 500 тысяч единиц одежды, а также 4869 гигиенических наборов.

Фонд гуманитарной помощи (IHH) также оказывает влияние в регионе. Он распределял продовольствие для гражданских лиц во время Рамадана как в Таль-Абьяде, так и в Рас-эль-Айне для более чем 100 тысяч человек. IHH также оказал денежную помощь 720 сиротам и помогла им с письменными принадлежностями.