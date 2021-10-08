БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Китайский производитель делает похожую на украинскую «Молнию» ракету
В КНР представили концепцию новой крылатой ракеты HD-1A, очень похожей на украинскую «Молнию». HD-1A была показана на авиасалоне Airshow China 2021 в Чжухае
Китайский производитель делает похожую на украинскую «Молнию» ракету
Китайский производитель делает похожую на украинскую «Молнию» ракету / Others
8 октября 2021 г.

В Китае представили концепцию новой крылатой ракеты HD-1A, очень похожей на украинскую «Молнию», сообщает Defence Blog.

Китайская ракета HD-1A была показана на авиасалоне Airshow China 2021 в Чжухае. Она «во всех отношениях» выглядит как клон украинской ракеты «Молния», разработанной конструкторским бюро «Южное», пишут авторы Defence Blog.

​​​​​​​Изделие разрабатывала компания Guangdong Hongda Blasting. HD-1A предназначена для ударов по наземным и морским целям.

Сверхзвуковая ракета способна поражать важные объекты инфраструктуры и укрепленные строения противника.

HD-1A входит в состав комплекса вместе с системой управления и пусковой установкой. На Airshow China 2021 ее продемонстрировали на макете истребителя.

Что касается украинской «Молнии», макет которой показалив 2019 году, то она предназначена для вооружения истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М, а скорость ее полета должна превышать 2 тысячи км в час.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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