В Китае представили концепцию новой крылатой ракеты HD-1A, очень похожей на украинскую «Молнию», сообщает Defence Blog.

Китайская ракета HD-1A была показана на авиасалоне Airshow China 2021 в Чжухае. Она «во всех отношениях» выглядит как клон украинской ракеты «Молния», разработанной конструкторским бюро «Южное», пишут авторы Defence Blog.

​​​​​​​Изделие разрабатывала компания Guangdong Hongda Blasting. HD-1A предназначена для ударов по наземным и морским целям.

Сверхзвуковая ракета способна поражать важные объекты инфраструктуры и укрепленные строения противника.

HD-1A входит в состав комплекса вместе с системой управления и пусковой установкой. На Airshow China 2021 ее продемонстрировали на макете истребителя.

Что касается украинской «Молнии», макет которой показалив 2019 году, то она предназначена для вооружения истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М, а скорость ее полета должна превышать 2 тысячи км в час.