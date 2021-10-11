ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции ворона ходит в школу
Дружба вороны и школьника. Год назад 14-летний Омер нашел птицу раненой. Мальчик помог ей оправиться и с тех пор она следует за ним всюду, куда бы он ни шел. В школе ворону по кличке “Думан” уже все знают и успели за это время полюбить. Она смело расхаживает по кабинетам. А дети с удовольствием играют с ней и делятся едой. После уроков птица вместе с хозяином идет домой. #ворона #школа #Турция
В Турции ворона ходит в школу / Others
11 октября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us