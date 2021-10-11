В Турции ворона ходит в школу

Дружба вороны и школьника. Год назад 14-летний Омер нашел птицу раненой. Мальчик помог ей оправиться и с тех пор она следует за ним всюду, куда бы он ни шел. В школе ворону по кличке “Думан” уже все знают и успели за это время полюбить. Она смело расхаживает по кабинетам. А дети с удовольствием играют с ней и делятся едой. После уроков птица вместе с хозяином идет домой. #ворона #школа #Турция