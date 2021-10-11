Воронежское конструкторское бюро «Химавтоматики», которое входит в состав Роскосмоса, временно приостановило использование кислорода для огневых испытаний, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, только одно это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

В конце августа Рогозин заявлял, что корпорация уже три месяца направляет «почти весь» производимый компаниями кислород в лечебные учреждения и переносит из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей.

КБ «Химавтоматики» разрабатывает и испытывает ракетные двигатели для ракет-носителей «Союз» и «Ангара», в его составе функционирует цех по производству кислорода, который используется в двигателях в качестве окислителя.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 8 октября назвал ситуацию в медицине региона «сложной» и поручил «в кратчайшие сроки снимать крупные кислородные концентраторы со строящегося в центре Воронежа онкоцентра». Кроме того, он сообщил, что «переговорил с Минпромторгом и добился выделения региону 200 дополнительных мобильных концентраторов».

Власти области приняли решение с 12 октября усилить некоторые ограничения для борьбы с коронавирусом, в том числе сократить режим работы для заведений общепита до 21:00, перевести на дистанционный режим работы образовательные организации. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, закрыты концертные площадки, вещевые рынки, запрещено посещение спортивных мероприятий.