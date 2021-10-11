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Роскосмос прекратил тесты двигателей ради кислорода для больниц Воронежа
В Воронежской области число заболевших коронавирусом с начала октября бьет антирекорд, власти региона усиливают ограничительные меры для жителей. Воронежское КБ «Химавтоматики» передает медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода
Роскосмос прекратил тесты двигателей ради кислорода для больниц Воронежа
Роскосмос прекратил тесты двигателей ради кислорода для больниц Воронежа / Others
11 октября 2021 г.

Воронежское конструкторское бюро «Химавтоматики», которое входит в состав Роскосмоса, временно приостановило использование кислорода для огневых испытаний, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, только одно это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

В конце августа Рогозин заявлял, что корпорация уже три месяца направляет «почти весь» производимый компаниями кислород в лечебные учреждения и переносит из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей.

КБ «Химавтоматики» разрабатывает и испытывает ракетные двигатели для ракет-носителей «Союз» и «Ангара», в его составе функционирует цех по производству кислорода, который используется в двигателях в качестве окислителя.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 8 октября назвал ситуацию в медицине региона «сложной» и поручил «в кратчайшие сроки снимать крупные кислородные концентраторы со строящегося в центре Воронежа онкоцентра». Кроме того, он сообщил, что «переговорил с Минпромторгом и добился выделения региону 200 дополнительных мобильных концентраторов».

Власти области приняли решение с 12 октября усилить некоторые ограничения для борьбы с коронавирусом, в том числе сократить режим работы для заведений общепита до 21:00, перевести на дистанционный режим работы образовательные организации. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, закрыты концертные площадки, вещевые рынки, запрещено посещение спортивных мероприятий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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