Ильхам Алиев: армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил переименовать министерство обороны Армении в министерство лжи. По его словам, армянская сторона фальсифицирует не только историю, но и современный ход событий. #Алиев #Гадрут #Азербайджан