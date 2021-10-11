ПОЛИТИКА
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Ильхам Алиев: армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил переименовать министерство обороны Армении в министерство лжи. По его словам, армянская сторона фальсифицирует не только историю, но и современный ход событий. #Алиев #Гадрут #Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил переименовать министерство обороны Армении в министерство лжи. По его словам, армянская сторона фальсифицирует не только историю, но и современный ход событий. / Others
11 октября 2021 г.
Истории
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