Руанда ведет переговоры о поставке как минимум двух комплектов турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, сообщает Africa Intelligence.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с коллегой из Руанды Винсентом Бирутой в Анкаре в сентябре, напоминает издание, при этом стороны подписали ряд соглашений в области спорта, образования, промышленности и др. Шеф турецкой дипломатии тогда сообщил, что президент Руанды Поль Кагаме в ближайшее время посетит Турцию.

Отмечается, что к тому времени, когда была достигнута рамочная договоренность о поставках БПЛА, Руанда уже приобрела у Турции образцы ВПК на $15,9 млн. Всего же за последнее десятилетие турецкие компании инвестировали в Руанду около $400 млн, товарооборот между странами в 2020-ом достиг почти $81 млн.

Издание поясняет, что военные Руанды надеются с помощью турецких беспилотников облегчить борьбу с террористическими группировками в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду.

Руанда направила около тысячи военнослужащих в эту провинцию для оказания помощи местным войскам и контингенту Сообщества по развитию юга Африки. В начале августа 2021-го силы безопасности двух стран взяли под контроль портовой город Мосимбоа-да-Прая, который летом прошлого года захватили вооруженные исламские боевики.

БПЛА Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с Kale Group. С 2014-го дроны серийно начали поставлять в армию, жандармерию и полицию, а с 2016-го – применять в боевых операциях против террористов РПК, а затем в Сирии и Ливии.

Как писал ранее TRT на русском, в Тунис в конце сентября были доставлены два турецких беспилотника Anka-S. Контракту на поставку беспилотников предшествовали почти два года переговоров: в 2020 году министерство обороны Туниса и турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) заключили соглашение о поставке североафриканской стране трех комплексов Anka-S и трех наземных пунктов управления.