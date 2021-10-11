Турция вложит в проекты по восстановлению Ливии свыше $3,3 млрд, заявил министр транспорта Правительства национального согласия Ливии Мухаммад Салим аш-Шахуби.

«Мы проводим программу, направленную на реализацию проектов развития в области транспорта, образования, здравоохранения и других. В этом контексте во время наших визитов в Турцию мы встречались с представителями компаний, которые хотели бы вернуться к своим проектам в Ливии», – сказал он в интервью газете Yeni Şafak.

По его словам, намерение ливийских властей – сотрудничество с турецкими предприятиями в текущих и новых проектах, в том числе по строительству транспортной инфраструктуры. В ближайшие месяцы договоренности планируется расширить, а представителям Турции обещают предоставить преференции в различных секторах экономики.

«При наших контактах представители бизнеса и политики заверили о продолжении связей, что очень важно для возвращения Ливии к прежней жизни», – подчеркнул Мухаммад Салим аш-Шахуби.

Глава ведомства также заявил, что стороны обсуждают возможность увеличения авиасообщений между странами.

«Сегодня существуют ежедневно до семи рейсов в Стамбул, есть рейсы в Анталию, но этого недостаточно. Мы надеемся, что авиамаршруты возрастут до уровня, который бы удовлетворил спрос со стороны наших бизнесменов и граждан», – сказал министр.

При этом он пояснил, что ливийские граждане через Турцию могут выехать в Европу и другие страны.

«Турция стала воротами Ливии в мир», – подчеркнул он.

По его мнению, в этой связи отмена визового режима с Турцией «облегчит торговые и инвестиционные отношения».

«Мы передали наши предложения по этому вопросу турецким властям и считаем, что будут позитивные изменения», – сообщил Мухаммад Салим аш-Шахуби.

Кроме того, в Триполи уверены, что Анкара станет ведущим партнером в энергетической, нефтегазовой отраслях. «Мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области энергетики, но Турция всегда будет нашим приоритетным партнером», – добавил он.