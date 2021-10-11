«Талибан» передислоцировал этнических уйгуров из района, который расположен у границы Афганистана с Китаем, сообщает «Радио Свобода». Требование об этом было озвучено властями КНР в отношении уйгуров – членов «Исламской партии Туркестана» («Исламское движение Восточного Туркестана»).

По мнению экспертов, опрошенных «Радио Свобода», этот шаг свидетельствует о растущей координации между Пекином и талибами. Уйгуры переброшены с северо-востока Афганистана – провинции Бадахшан, расположенной вдоль 76-километровой границы, в другие районы, в том числе в восточную провинцию Нангархар, уточнил афганский военный чиновник, осведомленный о событиях. Пока неясно, передаст ли их «Талибан» китайским властям.

КНР неоднократно просила «Талибан» разорвать связи с «Исламским движением Восточного Туркестана». По некоторым данным, будучи у власти еще в 1990-х, талибы позволяли уйгурам действовать на своей территории, сохраняя связь с ними и после вторжения американцев в 2001 году. Еще до того как «Талибан» снова пришел к власти в августе 2021-го, появлялись сообщения о том, что Пекин предлагал помощь и сотрудничество в обмен на выполнение ряда условий, которые включали разрыв контактов с уйгурами.

Как писал ранее TRT на русском, Китай пообещал руководству движения привлекать инвестиции для восстановления страны. Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica сообщил, что в Пекине заявили о готовности инвестировать в Афганистан. «Китай станет главным партнером талибов в вопросе восстановления страны. Поддержка Китая – особый шанс для развития Афганистана. Пекин был нашим главным партнером и представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, поскольку китайское правительство готово инвестировать и восстанавливать нашу страну», – заверил Муджахид. Издание South China Morning Post пояснило, что в обмен на поддержку китайские дипломаты потребовали от представителей движения прекратить все виды сотрудничества с уйгурами.