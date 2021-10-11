Солдаты и офицеры, служившие в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК, был образован в соответствии с минскими соглашениями) и Сирии, требуют предоставить им положенные по российскому закону привилегии. В числе этих привилегий: официальный статус ветерана, льготы, денежные компенсации и повышенные командировочные. Государство не спешит идти им навстречу: зачастую военные не могут даже получить документы, подтверждающие, что они были в зоне боевых действий, пишут «Важные истории» в своем новом расследовании.

«Сложно объективно оценить, сколько военнослужащих на самом деле не получают положенных привилегий», – цитирует издание юриста правозащитной организации «Гражданин и армия» Арсения Левинсона.

По его словам, служащие крайне редко прибегают к судебной защите своих прав, их за это могут уволить и лишить средств к существованию. «Поэтому, учитывая достаточно большое количество исков, очевидно, что таких нарушений в разы больше», – полагает он. С недавних пор «лишить средств к существованию» могут и самих правозащитников: согласно приказу ФСБ, который издан в сентябре, сбор почти любых сведений о российской армии теперь приравнивается к «иноагентской» деятельности.

Как поясняет издание, по закону ветераны боевых действий делятся на несколько льготных категорий. Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, получают гарантированные доплаты к пенсии и обеспечиваются жильем. Для военных, не участвовавших в боях, и гражданских участников сирийской операции новое законодательство предусматривает менее существенную поддержку: преимущества при распределении путевок в санатории, право первыми приобретать земельные участки и брать отпуск на службе в любое время, бесплатную установку домашнего телефона.

Расходы федерального бюджета на реализацию поправок о сирийских ветеранах только в 2016 году должны были составить 967,8 млн рублей, сообщает издание со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к законопроекту. Эти средства должны были пойти, в частности, на меры социальной поддержки новых ветеранов, говорится в пояснительной записке к проекту. Однако из данных, которые «Важным историям» предоставили в Росстате, следует, что в 2016 году на меры соцподдержки для сирийских ветеранов, не участвовавших в боевых действиях, было потрачено не более 100 млн рублей. Причем эти средства были выделены из региональных бюджетов.

В Росстате пояснили, что средства из федерального бюджета выделяются только на ежемесячные выплаты ветеранам, а финансирование всех положенных по закону льгот осуществляется из местных бюджетов. Ежемесячные выплаты гражданским и военным, выполнявшим спецзадачи, но не участвовавшим в боях, при этом не положены – только непосредственным участникам боевых действий.

Юрист Арсений Левинсон не исключает, что указанные в законопроекте средства могли распределить именно на ежемесячные выплаты участникам боевых действий в Сирии. Министерство обороны не ответило «Важным историям», на что были потрачены 967,8 млн рублей. Многие участники сирийской операции не смогли получить даже небольшие льготы, так как не добились признания их ветеранами боевых действий – несмотря на подписанные президентом поправки к закону.

«Важные истории» обнаружили в автоматической государственной системе «Правосудие» несколько десятков исков военнослужащих, которые не могли добиться выдачи документов, необходимых для получения льгот и выплат.

«Все делопроизводство в армии на диком, советском, пещерном уровне», – считает координатор «Гражданина и армии» Сергей Кривенко, бывший член президентского Совета по правам человека. По его словам, все выплаты приходится «выбивать, напоминать о них командованию, писать бесконечные рапорты».

Многие командиры ничего не оформляют, не заносят в личное дело, не выписывают ветеранские удостоверения. Арсений Левинсон также сообщил, что правозащитникам известно также о случаях, когда военнослужащего ставили перед выбором: получить хоть что-то и дать половину средств командованию в качестве отката – или не получить вообще ничего.

Как писалранее TRT на русском, правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» объявила о прекращении деятельности по работе с военнослужащими из-за приказа ФСБ о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны. Речь идет о направлении, которое касается как контрактников, так и призывников, пояснили РБК в организации. При этом в комитете допустили, что смогут продолжить помогать «только в методической части». Организация, которая защищает права призывников и военнослужащих более 30 лет, выразила надежду, что в ближайшие годы сможет восстановить эту деятельность, а в стране «наметится обратная тенденция».