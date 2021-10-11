В ходе Второй Карабахской войны Азербайджану удалось восстановить свою территориальную целостность и историческую справедливость – таким образом, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передаёт агентство Anadolu.

Глава государства напомнил, что 27 сентября 2020 года Армения совершила широкомасштабное нападение на Азербайджан. В ответ на это азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию и освободила оккупированные в течение многих лет земли. «Армения, потерпевшая полное поражение в результате 44-дневной Отечественной войны, 10 ноября 2020 года вынуждена была подписать акт о капитуляции. Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеуказанных резолюций СБ ООН, положил конец 30-летнему конфликту и военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом», – отметил азербайджанский лидер.

При этом Ильхам Алиев указал, что, воспользовавшись господствующими в международных отношениях двойными стандартами, Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, почти 30 лет удерживала под оккупацией 20% территории Азербайджана. «Она осуществила политику этнической чистки против азербайджанцев как на своей территории, так и на оккупированных азербайджанских землях. Учинив в феврале 1992 года Ходжалинский геноцид, она совершила убийство сотен гражданских лиц, в том числе 106 женщин и 63 детей. Она нарушила основные права человека, включая право более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение к родным очагам», – напомнил глава государства.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что несмотря на отказ Еревана от выполнения принятых в 1993 году Советом безопасности ООН четырех резолюций, требующих незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, против Армении так и не были введены санкции.

«Разницы между государством-агрессором и государством, подвергшимся оккупации, не делалось. Напротив, Армения закрепляла оккупацию, совершала военные преступления, осуществляла незаконное заселение и незаконную эксплуатацию наших природных ресурсов, уничтожала культурное и религиозное наследие азербайджанского народа», – напомнил Алиев.